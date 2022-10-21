Единый день открытых дверей пройдет в колледжах Подмосковья 22 октября | 360°

Подмосковье 21 октября 2022, 11:25 Единый день открытых дверей пройдет в колледжах Подмосковья 22 октября

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Колледжи Подмосковья присоединились к Единому дню открытых дверей проекта «Профессионалитет». Он пройдет 22 октября, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

На мероприятия пригласили учащихся 9-11-х классов и их родителей. Им расскажут о перспективах тех, кто учится в "Профессионалитете".

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«Уже сейчас в Подмосковье успешно работают кластеры по двум направлениям: „Машиностроение“ и „Металлургия“. В следующем году их число будет увеличено, к ним добавятся „Радиоэлектроника“ и „Сельское хозяйство“, — рассказала Каклюгина.

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Она сообщила, что на мероприятии проведут мастер-классы и экскурсии по производствам, а также встречи со специалистами. Вице-губернатор добавила, что проект позволит студентам получить востребованную специальность за более короткий срок, а также практический опыт.

«В сентябре по проекту уже начали обучаться свыше пяти тысяч человек. Присоединяйтесь! О направлениях и условиях поступления сможете узнать на Дне открытых дверей», — сказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.