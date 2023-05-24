Подмосковье 24 мая 2023, 14:13 Единый День охраны труда провели для подмосковных энергетиков Мособлэнерго

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В филиалах Мособлэнерго состоялся единый День охраны труда. Специалисты прошли теоретические и практические занятия на подстанциях и на линиях электропередачи.

Специалисты филиалов по эксплуатации и ремонту воздушных линий прошли тренировки по использованию средств индивидуальной защиты и приспособлений для подъема на опоры.

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Также работники линейных служб и специалисты инженерно-технического состава освежили знания по оказанию первой медицинской помощи.

Единый День охраны труда проходит в филиалах Мособлэнерго каждый второй четверг месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей.

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