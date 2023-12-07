Подмосковье 07 декабря 2023, 16:05 Единый день диспансеризации прошел в Солнечногорске Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Единый день диспансеризации прошел в Центральной поликлинике Солнечногорска. Обследование могли пройти жители старше 18 лет, прикрепленные к поликлинике.

Специалисты назначали обследования в зависимости от возраста пациентов. В число обязательных входят флюорография, общий и биохимический анализы крови, электрокардиограмма, а с 35 лет — маммография.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

«Почти 37 тысяч жителей Солнечногорска прошли диспансеризацию и профосмотр с начала года, благодаря которым жители нашего муниципалитета могут убедиться, что они здоровы, либо специалисты могут выявить патологии на ранней стадии и впоследствии приступят к своевременному лечению», — сказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122, через портал госуслуг или дежурного администратора в медучреждении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что главную детскую больницу Подмосковья достроят летом 2024 года.

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