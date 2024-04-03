03 апреля 2024, 15:00
Единый день диспансеризации пройдет в Солнечногорске 6 апреля
Более 20 тысяч человек прошли диспансеризацию в Солнечногорске с начала 2024 года. Записаться на медицинский осмотр могут все желающие старше 18 лет. Главное условие — быть прикрепленным к поликлинике, иметь с собой паспорт, полис и СНИЛС.
По словам заведующей отделением медицинской профилактики Солнечногорской больницы Екатерины Андросовой, медосмотр нужен не только для выявления болезней, но и для профилактики их возникновения.
«Диспансеризацию необходимо проходить для оценки факторов риска, которые приводят к хроническим неинфекционным заболеваниям, те самые первые звоночки, скорректировав которые, можно предотвратить заболевание вовсе. Проявление заботы о своем здоровье, даже когда ничего не беспокоит, начинается с диспансеризации», — рассказала Андросова.Единый день диспансеризации пройдет 6 апреля с 9:00 до 14:00 в Центральной поликлинике города. В обязательную программу обследования входит флюорография, общий анализ крови, биохимия, ЭКГ с 35 лет и маммография.
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Диспансеризация
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