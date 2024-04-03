Подмосковье 03 апреля 2024, 15:00 Единый день диспансеризации пройдет в Солнечногорске 6 апреля Администрация городского округа Солнечногорск

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Более 20 тысяч человек прошли диспансеризацию в Солнечногорске с начала 2024 года. Записаться на медицинский осмотр могут все желающие старше 18 лет. Главное условие — быть прикрепленным к поликлинике, иметь с собой паспорт, полис и СНИЛС.

По словам заведующей отделением медицинской профилактики Солнечногорской больницы Екатерины Андросовой, медосмотр нужен не только для выявления болезней, но и для профилактики их возникновения.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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