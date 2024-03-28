Подмосковье 28 марта 2024, 18:53 Единый день диспансеризации пройдет в Реутове

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Жители городского округа Реутов смогут пройти диспансеризацию в субботу, 30 марта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

В последнюю субботу марта все желающие могут прийти в городскую поликлинику № 1 на улице Гагарина в период с 09:00 по 14:00 и в поликлинику № 2 на Юбилейном проспекте. При себе нужно иметь паспорт и страховой полис.

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Также диспансеризацию в Реутове можно пройти в любой будний день по предварительной записи в городской поликлинике № 1 и в городской поликлинике № 2.

Свыше 200 человек проверили здоровье в единый день диспансеризации. Он прошел в минувшие выходные для жителей Щелкова, Лосино-Петровского и Фрязина.

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