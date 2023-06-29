Подмосковье 29 июня 2023, 14:49 Единый день диспансеризации пройдет в поликлинике № 5 в Мытищах 8 июля

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Единый день диспансеризации пройдет в поликлинике № 5 в Мытищах 8 июля. Проверить свое здоровье можно и в любой другой удобный день. Для этого достаточно записаться на обследования через портал госуслуг или регистратуру.

Житель Мытищ Игорь Упоров выделяет день на прохождение обследований ежегодно. Такое правило появилось в его жизни после того, как он перенес операции на почку и печень. С тех пор ответственным отношением к своему здоровью он мотивирует окружающих.

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Специалисты уверяют, несколько часов один раз в год, потраченных на проверку своего здоровья могут спасти жизнь. Ведь по словам врачей, именно на диспансеризациях чаще всего выявляют болезни, о которых люди даже не подозревают.

«Во время диспансеризации выявляли низкие цифры гемоглобина, называется анемия неясного генеза. Пациента при этом ничего не беспокоило. При дообследовании выявили у него онкологическое заболевание желудка на ранней стадии. Его своевременно направили на лечение, и человек жив-здоров», — сказала заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 5 Ирина Горячева.

Записаться на подобное обследование можно через портал госуслуг, регистратуру или колл-центр. При этом для диагностики здоровья можно выбрать любой удобное время или специальную дату.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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