Подмосковье 14 июля 2023, 18:42 Единые требования к обустройству поликлиник утвердили в Подмосковье Unsplash

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Мособлархитектура разработала единые требования к внутреннему обустройству подмосковных поликлиник. Министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко заявил, что требования относятся к новым объектам, а также тем, которые реконструируют или ремонтируют.

Так, для всех поликлиник предусмотрено разделение по цветовой гамме: синий — для взрослых поликлиник, светло-бирюзовый — для детских.

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«Подмосковные поликлиники будут оформлены в едином стиле, включая зоны ожидания для пациентов и медицинские кабинеты, оборудованные эргономичной мебелью и необходимой техникой. Основная задача разработанных стандартов — обеспечение удобства и комфорта для взрослых и маленьких пациентов», — прокомментировал Гордиенко.

В детских медучреждениях организуют зоны вестибюля с гардеробными и колясочными, регистратуру, залы ожидания, фильтр-боксы для приема пациентов с респираторно-вирусными инфекциями, а также медкабинеты. Отмечается, что игровые зоны будут оформляться модулями — мозаиками «СТЕМ стена», где пациенты смогут создавать красочные рисунки, используя разноцветные детали.

«Лаконичные колористические решения оформления взрослых и детских отделений создают благоприятную среду, в которой посетителям поликлиник должно приятно находиться», — добавила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Также в медучреждениях утверждены критерии визуальной узнаваемости, включая брендирование по программе «Наша поликлиника». Ознакомиться с требованиями оформления можно на сайте Мособлархитектуры по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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