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31 июля 2023, 19:11

Андрей Воробьев: Подмосковье ввело единые стандарты открытия бизнеса в парках

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Единые стандарты запуска бизнеса в парках внедрили в Подмосковье. По словам губернатора Андрея Воробьева, основная задача — поддержать предпринимателей и их услуги для посетителей, ведь тогда жители могут купить мороженое, арендовать самокат, прокатиться на колесе обозрения.

«Имеют значение как туалеты и удобные парковки, так и работа там малого бизнеса. Мы реализовали ряд мероприятий, которые упрощают присутствие услуг и торговли в наших парках. Приятно, когда инвесторы также вкладывают деньги в аттракционы или в воспитательные, образовательные программы», — отметил Андрей Воробьев.

Лобня, парк Киово
Лобня, парк Киово
Кашира, набережная реки Оки
Кашира, набережная реки Оки
Лобня, парк Киово
Лобня, парк Киово
Кашира, набережная реки Оки
Кашира, набережная реки Оки

Сегодня в 188 парках Московской области — свыше 1,2 тысячи бизнес-объектов. Это в основном кафе, аттракционы, веревочные городки, кинотеатры, места для мастер-классов, тиры и пункты проката.

Все парки Подмосковья делятся на четыре категории: малые, городские, многофункциональные и лесные, отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Парк в Егорьевске
Парк в Егорьевске
Парк в Егорьевске
Парк в Егорьевске

Все точки в парках, где можно открыть новый бизнес, укажут на инвестиционной карте Подмосковья. Онлайн-формат планируют запустить 1 сентября.

По словам Екатерины Зиновьевой, предпринимателям, чтобы начать дело, потребуется определить тип бизнеса и парк, подать заявку на областных «Госуслугах».

Срок без торгов — семь дней, с торгами — 30. Если выбранный объект не указан на инвестиционной карте, то без торгов процесс займет 21 день, а с торгами — 50. Их проводят дважды в год: 1 марта и 1 августа.

Серпухов, набережная реки Нары
Серпухов, набережная реки Нары
Серпухов, набережная реки Нары
Серпухов, набережная реки Нары

В Московской области создали комплексное решение «Бизнес в парке». Оно подразумевает подбор точки на инвестиционной карте, подачу заявки, заключение договора без торгов, выбор франшизы, а также льготный кредит до пяти миллионов рублей и субсидии.

Кроме того, создали стандарты, связанные с внешним видом торговых точек. Это будет указано в условиях договора.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев

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Парки

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