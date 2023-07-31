31 июля 2023, 19:11
Андрей Воробьев: Подмосковье ввело единые стандарты открытия бизнеса в парках
Единые стандарты запуска бизнеса в парках внедрили в Подмосковье. По словам губернатора Андрея Воробьева, основная задача — поддержать предпринимателей и их услуги для посетителей, ведь тогда жители могут купить мороженое, арендовать самокат, прокатиться на колесе обозрения.
«Имеют значение как туалеты и удобные парковки, так и работа там малого бизнеса. Мы реализовали ряд мероприятий, которые упрощают присутствие услуг и торговли в наших парках. Приятно, когда инвесторы также вкладывают деньги в аттракционы или в воспитательные, образовательные программы», — отметил Андрей Воробьев.
Сегодня в 188 парках Московской области — свыше 1,2 тысячи бизнес-объектов. Это в основном кафе, аттракционы, веревочные городки, кинотеатры, места для мастер-классов, тиры и пункты проката.
Все парки Подмосковья делятся на четыре категории: малые, городские, многофункциональные и лесные, отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Все точки в парках, где можно открыть новый бизнес, укажут на инвестиционной карте Подмосковья. Онлайн-формат планируют запустить 1 сентября.
По словам Екатерины Зиновьевой, предпринимателям, чтобы начать дело, потребуется определить тип бизнеса и парк, подать заявку на областных «Госуслугах».
Срок без торгов — семь дней, с торгами — 30. Если выбранный объект не указан на инвестиционной карте, то без торгов процесс займет 21 день, а с торгами — 50. Их проводят дважды в год: 1 марта и 1 августа.
В Московской области создали комплексное решение «Бизнес в парке». Оно подразумевает подбор точки на инвестиционной карте, подачу заявки, заключение договора без торгов, выбор франшизы, а также льготный кредит до пяти миллионов рублей и субсидии.
Кроме того, создали стандарты, связанные с внешним видом торговых точек. Это будет указано в условиях договора.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Андрей Воробьев
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