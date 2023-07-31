Важное 31 июля 2023, 19:11 Андрей Воробьев: Подмосковье ввело единые стандарты открытия бизнеса в парках Пресс-служба губернатора Московской области

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Единые стандарты запуска бизнеса в парках внедрили в Подмосковье. По словам губернатора Андрея Воробьева, основная задача — поддержать предпринимателей и их услуги для посетителей, ведь тогда жители могут купить мороженое, арендовать самокат, прокатиться на колесе обозрения.

«Имеют значение как туалеты и удобные парковки, так и работа там малого бизнеса. Мы реализовали ряд мероприятий, которые упрощают присутствие услуг и торговли в наших парках. Приятно, когда инвесторы также вкладывают деньги в аттракционы или в воспитательные, образовательные программы», — отметил Андрей Воробьев.

Лобня, парк Киово Кашира, набережная реки Оки Лобня, парк Киово Кашира, набережная реки Оки

Сегодня в 188 парках Московской области — свыше 1,2 тысячи бизнес-объектов. Это в основном кафе, аттракционы, веревочные городки, кинотеатры, места для мастер-классов, тиры и пункты проката.

Все парки Подмосковья делятся на четыре категории: малые, городские, многофункциональные и лесные, отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Парк в Егорьевске Парк в Егорьевске

Все точки в парках, где можно открыть новый бизнес, укажут на инвестиционной карте Подмосковья. Онлайн-формат планируют запустить 1 сентября.

По словам Екатерины Зиновьевой, предпринимателям, чтобы начать дело, потребуется определить тип бизнеса и парк, подать заявку на областных «Госуслугах».

Срок без торгов — семь дней, с торгами — 30. Если выбранный объект не указан на инвестиционной карте, то без торгов процесс займет 21 день, а с торгами — 50. Их проводят дважды в год: 1 марта и 1 августа.

Серпухов, набережная реки Нары Серпухов, набережная реки Нары

В Московской области создали комплексное решение «Бизнес в парке». Оно подразумевает подбор точки на инвестиционной карте, подачу заявки, заключение договора без торгов, выбор франшизы, а также льготный кредит до пяти миллионов рублей и субсидии.

Кроме того, создали стандарты, связанные с внешним видом торговых точек. Это будет указано в условиях договора.

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