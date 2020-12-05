Единые нормативы по водоснабжению ввели в Подмосковье

Единые нормативы по горячему и холодному водоснабжению ввели в Московской области в ноябре этого года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства в регионе.

Уточняется, что в результате норматив по водоснабжению снизился в большинстве округов. По некоторым адресам он, наоборот, незначительно вырос. Платежные поручения с едиными нормативами жители Подмосковья начнут получать с декабря этого года.

В ведомстве добавили, что проверить, насколько корректна стоимость горячей воды, можно с помощью калькулятора на сайте комитета по тарифам и ценам Московской области.

Специалисты банка ВТБ сообщили о новом типе мошенничества с платежками за ЖКУ. Через них злоумышленники выманивают данные с банковских карт.

Сейчас жители страны стали чаще прибегать к услугами в электронном виде. Этим и пользуются мошенники. Более того, в конце года управляющие компании традиционно занимаются перерасчетом за ЖКУ. В результате сотрудники ВТБ заметили, что клиенты начали сталкиваться с рассылками фальшивых уведомлений о долгах за жилищно-коммунальные услуги.