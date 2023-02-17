Подмосковье 17 февраля 2023, 09:27 Единые дни сбора гуманитарной помощи и писем для бойцов СВО прошли в Химках

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Городской округ Химки присоединился к единым дням написания писем для бойцов СВО и сбору гуманитарных грузов ко Дню защитника Отечества. Ученики и преподаватели гимназии № 23 приготовили для солдат подарки, сделанные своими руками.

Ребята своими руками изготовили окопные свечи, связали теплые носки и подписали открытки с теплыми словами, чтобы поддержать бойцов СВО.

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«Окопные свечи дети мастерят из жестяных банок, картона и воска. Гайд по созданию свечей они нашли сами в интернете. Такие свечи могут обогреть и осветить палатку, вскипятить воду, подогреть еду и высушить мокрые вещи. Свеча дает большое пламя и может гореть до трех часов. Импровизированный цех по производству развернули в кабинете истории. Так и назвали — „Штаб поддержки бойцов“», — рассказала лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева.

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Еще школьники связали 200 пар носков для защитников. Пряжу для них привезли из Минеральных Вод — уже израсходовали 40 килограммов, сейчас в пути еще 60.

«Весточка из родного дома всегда придает сил, укрепляет веру и дух солдат. Именно поэтому химкинские школы проводят акцию „Подарок солдату“. Дети сами вяжут и шьют теплые вещи, пишут письма на фронт, мастерят подарки. Вместе с сувенирами они отправляют бойцам свое тепло и внимание», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин отметил, что в преддверии такого памятного, важного дня, который сейчас имеет особое значение, очень важно поддержать наших защитников. Он рассказал, что в рамках акции «Доброе дело» желающие приносили консервы, крупы, сладости, средства личной гигиены, носки и медикаменты в молодежные центры и другие пункты приема гуманитарных грузов по всему Подмосковью.

Бойцы также просили отправить для хозяйственных нужд салфетки из микрофибры. Ученицы гимназии № 23 решили проявить креатив и сложили 365 салфеток в виде зайчиков, добавили к ним конфеты и записки с добрыми словами. Эта посылка отправится к танкистам, которые сейчас находятся на Запорожском направлении.

«Хочу напомнить, что в Химках на постоянной основе проводятся акции по сбору подарков нашим землякам. Принять участие в сборе посылок может любой житель нашего города. Горожане всех возрастов собирают посылки с вкусными гостинцами, вязанными вручную теплыми носками и другими вещами, которые призваны скрасить суровый быт бойцов и напомнить о доме и уюте», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Работает в школе и отдел корреспонденции, там ребята пишут письма бойцам и делают открытки. Идеи для рисунков и слова поддержки придумывают сами.

Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе рассказала, что к 23 Февраля в рамках единого дня написания писем защитникам Отечества маленькие и взрослые жители Подмосковья написали более 26 тысяч писем.

«С начала специальной военной операции мы отправили в Донбасс более 132 тонн гуманитарной помощи — это дополнительная военная амуниция, дроны, спальные мешки, теплая одежда и обувь. Доброе дело объединило жителей разных профессий и возраста: к сбору подключились наши предприниматели, сотрудники вузов и школ, волонтеры, школьники и студенты. В городе работает 10 пунктов сбора, куда неравнодушные жители приносят все, что хотят передать бойцам и мирным жителям. Мы обязательно продолжим оказывать эту помощь, пока есть те, кто в ней нуждается», — отметил глава городского округа Химки, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волошин.

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