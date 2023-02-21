Подмосковье 21 февраля 2023, 12:16 Единый расчетный центр Подмосковья открыл период приема показаний счетчиков за февраль

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МособлЕИРЦ открыл прием показаний за услуги ЖКХ за февраль. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Передать показания за электричество можно с 15 по 16 число, за воду — индивидуально. Узнать сроки можно на сайте расчетного центра.

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Передача показаний позволяет оплачивать коммунальный услуги по объемам потребления. В другом случае плата назначается по нормативу. Сообщить показания счетчиков можно на сайте МособлЕИРЦ, через контактный центр, а также при помощи чат-бота и в офисах ведомства.

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Глава МинЖКХ региона Антон Велиховский рассказал, что все больше жителей предпочитают передавать показания через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» и через сайт. Каждую неделю там регистрируются по 10 тысяч человек.

Узнать подробнее о всех услугах МособлЕИРЦ можно на сайте.

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