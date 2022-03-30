Единую цифровую платформу для занятий спортом запустят в Подмосковье

Губернатор и правительство Московской области представили цифровую платформу для занятий спортом на расширенном заседании рабочей группы по развитию физической культуры. Как рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, на платформе собрали всю информацию о спортивных объектах, секциях и спортивных залах, работающих в регионе.

Он подчеркнул, что любой житель Московской области может выбрать секцию для себя или ребенка на основе представленной информации и сразу записаться туда.

«По сути, единая точка входа, где любой родитель в режиме онлайн может записать своего ребенка или сам записаться в ту или иную секцию», — заявил министр.

Он подчеркнул, что это не просто возможность узнать о том, какие тренеры ведут занятия в той или иной школе, но также сразу попасть на индивидуальную тренировку. Эта платформа решает главную проблему — создает единую точку входа, то есть там есть вся информация о том, как заниматься спортом.

«Например, Красногорск в режиме реального времени, и, допустим, хотим записаться на хоккей. Видим все про секцию — возраст доступных групп, расписание — и в режиме реального времени можем записаться на тренировку в группу. После этого попадаем в личный кабинет», — поделился министр.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме спортивных объектов на платформе можно выбрать индивидуальный беговой маршрут. Общественные деятели и спортсмены-любители прорабатывают специальные направления, где жители Подмосковья могут начать бегать.

«Мы прорабатываем каждый маршрут индивидуально, чтобы он был понятен и удобен для человека. Беговые маршруты, где припарковаться, какая дистанция, как удобнее бежать, соответственно, все это на данном портале и, конечно, тренеры», — подчеркнул Абаренов.

Помощник президента России Евгений Левитин отметил, что Московская область по количеству жителей, занимающихся спортом, и количеству спортивно-массовых событий является лидером. Именно поэтому рабочую группу просили возглавить губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Вот они сделали такую платформу. Теперь предлагается взять ее за базу и выйти на реальное количество людей, которые занимаются физической культурой и спортом», — заявил Левитин.

Он отметил, что сегодня многих волнуют вопросы, где найти хорошего тренера, как записаться в секцию. На все эти вопросы можно найти ответы на новой платформе Подмосковья.

«Я надеюсь, что мы сможем интегрировать ее с теми, которые есть в Министерстве спорта», — заявил Левитин.

Он добавил, что подмосковную платформу можно взять за основу для определения показателей поручения президента России об увеличении количества людей, занимающихся спортом, до 70%.