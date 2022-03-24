Единую платформу для коммуникаций бизнеса с надзорными органами запустят в Подмосковье

В Московской области заработает единая цифровая платформа для упрощения коммуникации бизнеса со всеми надзорными органами. Диалог будет проходить в электронном виде в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

На новой площадке появятся 40 процессуальных электронных форм документов и 118 надзорных. Все формы унифицированы, документы доступны в едином окне.

Бизнес сам приглашает надзорный орган. Появилась новая форма посещений стройплощадок — профилактический визит. Инспекторы помогут застройщику подготовиться к проверке.

На завершающей стадии строительства для застройщиков предусмотрена отдельная возможность направить на региональный портал госуслуг запрос за 20 дней до начала проверки. При условии выполнения рекомендаций надзорного органа проверка после завершения строительства займет всего три дня вместо 10.

Разрабатывается цифровой календарь запросов на профилактику для застройщиков. Удобную дату визита можно будет выбрать в один клик.

Главгосстройнадзор первым в России перешел на онлайн-рассмотрение административных дел. Для этого застройщику через региональный портал госуслуг нужно подать ходатайство о рассмотрении дела в режиме видео-конференц-связи. Это позволяет не только экономить время, но и гарантирует доступность административного производства.