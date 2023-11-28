Подмосковье 28 ноября 2023, 04:00 Единую информационно-аналитическую систему ЖКХ усовершенствуют в Подмосковье Министерство жилищно-коммунального хозяйства московской области

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В Московской области планируют усовершенствовать Единую информационно-аналитическую систему жилищно-коммунального хозяйства. Конкурс на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ, сообщила министр по конкурентной политике региона Елена Волкова.

«Исполнителю предстоит перенести Систему на отечественное программное обеспечение, создать подсистемы ведения реестра собственников и общих собраний собственников, заняться развитием функционального блока „Электронный паспорт МКД“, сопровождать и оказывать техническую и консультационную поддержку, а также выполнять иные работы по развитию согласно техническому заданию», — уточнили в министерстве.

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Работы оплатят из бюджета региона. Заявки будут принимать до 11 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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