Единую электронную платформу для спортивного досуга запустят в Подмосковье

В Московской области готовят к запуску единую электронную платформу, которая будет содержать всю информацию о детских кружках, графике работы стадионов и ФОК в регионе. Сервис позволит записать ребенка в секцию, найти досуг для себя или всей семьи в два клика.

Об удобной для жителей цифровизации рассказал 2 декабря губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на прошедшем заседании в правительстве области. Мероприятие прошло под председательством помощника президента Игоря Левитина.

«Важно, чтобы задача по здоровому образу жизни, которую перед нами ставит наш президент, была реализована в каждом субъекте РФ», — подчеркнул глава региона.

Жителей, добавил он, необходимо максимально информировать о том, где можно заниматься спортом — и на федеральных телеканалах, и в социальных сетях.

Все это — компоненты, из которых состоит успех. И, конечно, мотивация для занятий спортом — без нее никуда Андрей Воробьев губернатор Московской области.

На платформе планируют размещать в том числе анонсы спортивных событий, а также рейтинг лучших тренеров области, сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья. Задействуют все спортивные объекты, которых в регионе более 11 тысяч. Сервисом можно будет пользоваться как через интернет-портал, так и в мобильном приложении на смартфоне.

Чтобы спортивная инфраструктура «не простаивала» и была загружена максимально, школьные стадионы по поручению губернатора откроют для свободного посещения. Люди старшего возраста в рамках проекта «Активное долголетие» бесплатно могут посещать занятия в ФОК и бассейнах во время «доброго часа». Заниматься спортом на свежем воздухе можно и в парках, где прокладывают велодорожки, открывают прокаты и устанавливают воркаут-площадки.