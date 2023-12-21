Подмосковье 21 декабря 2023, 21:09 «Единство стоит очень дорого»: Лео Бокерия вручил награды военным врачам на премии «Мы рядом» Кардиолог Лео Бокерия вручил награды военным врачам на премии «Мы рядом»

Читать 360tv в

Единство с участниками специальной военной операции сегодня объединило всю Россию. С такими словами на торжественной церемонии вручения наград премии «Мы рядом» в Подмосковье выступил врач-кардиохирург и общественный деятель Лео Бокерия.

Он подчеркнул, что за последние годы человечество достигло невероятных успехов в продолжительности и качестве жизни, поэтому сегодня очень страшно, что молодые ребята погибают в ходе боевых действий.

Реклама

«Для меня большая честь и радость сегодня быть здесь. Это единство, которое мы наблюдаем, это сочувствие стоят очень дорогого. <…> Я хочу присоединиться к тем, кто выражал надежду, что помимо стрельбы мы развивали отношения со всеми странами, а боевые действия больше никогда не повторялись», — заявил Бокерия.

Кардиохирург добавил, что у России достаточно авторитета, сил и возможностей, чтобы сделать все, чтобы эти боевые действия стали для нее последней.

Награды Лео Бокерия вручил врачу-травматологу, ветерану боевых действий, офицеру управления «Вымпел» ФСБ России Артему Катулину. Он создал уникальный учебный центр тактической медицины. Обучение там прошли 20 тысяч человек.

Вторую награду вместо военного врача из Видного Рената Габибова получала его супруга Диана. Она пришла на церемонию с тремя детьми. Ее муж попал в зону специальной военной операции по частичной мобилизации в прошлом году. На фронте он спас жизни множеству военным.