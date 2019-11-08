  • Единороссы обсудили итоги избирательных кампаний в Одинцове

    08 ноября 2019, 17:02

    Анастасия Максимовских, Владислав Гурджи

    Сегодня в Одинцове прошел 25-й съезд регионального отделения партии «Единая Россия». На нем собрались 250 делегатов со всей Московской области. Главы территорий, депутаты и другие члены «Единой России» подвели итоги прошедших избирательных кампаний и обозначили цели на следующие выборы.
    Единороссы обсудили итоги избирательных кампаний в Одинцове

    «Отличительной особенностью избирательной кампании этого года стало то, что некоторые члены партии решили идти на выборы как самовыдвиженцы. Безусловно, такие ситуации встречались в различных территориях, с различными кандидатами в депутаты. И от технологов я слышала о том, что бренд „Единой России“ где-нибудь в самом конце покажем, что человек идет от нашей партии. Я никогда этого не скрывала, и сейчас готова повторить свое мнение: если ты состоишь в партии и стесняешься этого, то значит, что-то не так, наверное, с тобой», — сказала секретарь Московского областного отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова.

    Единороссы обсудили итоги избирательных кампаний в Одинцове | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Также Антонова добавила, что все кандидаты в разные органы власти от «Единой России» проходят процедуру предварительного голосования. Так, за последний год в праймериз поучаствовали 1487 человек, из которых на выборы выдвинули 793 кандидатов.

    Единороссы обсудили итоги избирательных кампаний в Одинцове | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»