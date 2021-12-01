«Единая Россия» в рамках «Школы грамотного потребителя» обсудила мусорную реформу и газ

В городском округе Лосино-Петровский прошел семинар партии «Единая Россия». На нем обсуждались многие насущные темы, в том числе мусорная реформа в Московской области и безопасная эксплуатация газового оборудования. В форуме принимали участие председатели многоквартирных домов, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и просто активисты.

«Это тот первый шаг, который наш муниципалитет делает в первую очередь по просвещению населения в области обращения с ТБО дома. И с газом, соответственно, второй вопрос у нас сегодня — это социальная газификация», — сказал глава Лосино-Петровского Иван Курданин.

Сам проект называется «Школа грамотного потребителя». Он направлен на повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ, на информирование людей об основных направлениях государственной жилищной политики. На заседании отметили, что в России достаточно часто меняются правила в этой сфере, а потому особенно важно оповещать граждан.

«Поэтому все изменения, мы должны донести до тех слоев граждан, которые не пользуются интернетом, которым необходимо более подробно разъяснить, как правильно эксплуатировать свое жилое помещение, так как у собственника есть и права, и обязанности», — рассказала координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в Московской области Наталья Абросимова.

Участники партии собираются и дальше проводить лекции, семинары и другие мероприятия. На них будет обсуждаться жилищное законодательство, все его законы и правила будут объясняться жителям округа доступным языком.