Подмосковье 08 августа 2023, 11:08 Единая программа профориентации появится в школах Подмосковья Пресс-служба министерства образования Московской области

Читать 360tv в

С 1 сентября 2023 года во всех школах Подмосковья заработает единая программа профориентации. Ее участниками станут учащиеся 6-11-х классов, включая ребят с ОВЗ и инвалидностью. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Профориентация проходит в школах Подмосковья на трех уровнях: базовом, основном и продвинутом. Каждый из них включает тематические уроки, тестирования, диагностики обучающихся, экскурсии на предприятия-партнеры и другие занятия.

Реклама

Согласно новому стандарту, по четвергам во всех школах России будут проводиться профориентационные занятия «Россия — мои горизонты». На них ребята будут участвовать в коммуникативных и деловых играх, проходить профориентационную диагностику онлайн и многое другое. Такие занятия помогут детям лучше узнать о профессиях и определиться, кем они хотят стать в будущем.

«Школы на основании договоров осуществляют взаимодействие с профильными колледжами, ВУЗами и предприятиями — партнерами. В рамках сотрудничества школьники участвуют в ознакомительных практикумах, конференциях, мастер-классах, встречаются с преподавателями вузов и специалистами предприятий, посещают лекции», — добавила Каклюгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».