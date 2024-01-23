Подмосковье 23 января 2024, 09:59 Единая горячая линия по вопросам ЖКХ начала работать в Подольске Галина Добрынина

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Горячая линия в новом формате начала работать в Подольске 22 января. Сервис объединил все коммунальные, диспетчерские и аварийные службы города.

Линия работает в формате 24/7. Заявки принимаются по многоканальному телефону 8 (495) 663-99-99.

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Жители могут обращаться по любым вопросам, связанным с отоплением, электричеством, сантехникой, лифтами, газом и работой управляющих компаний. Это и уборка подъездов, и вывоз мусора.

Кол-центр принимает и регистрирует 100% заявок. Далее информацию о проблеме передают исполнителю и контролируют исполнение. Сообщение можно продиктовать боту, а можно дождаться ответа оператора.

Тепло продолжает возвращаться в дома Климовска и Шепчинок. Всем жителям, которые пострадали от протечек и прорывов радиаторов, компенсируют ущерб. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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