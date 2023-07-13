Подмосковье 13 июля 2023, 16:06 Единая диспетчерская служба Лобни напомнила о правилах поведения в лесу Unsplash

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Единая дежурно-диспетчерская служба Лобни напомнила жителям о правилах поведения во время сбора грибов и ягод. Эти простые правила помогут избежать неприятностей в лесу.

Перед тем как отправиться в лес, нужно обсудить с близкими примерный маршрут движения и планируемое время возвращения. Также важно проверить баланс и уровень заряда мобильного телефона, взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов, необходимые медикаменты.

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Отправляясь в лес, нужно надеть яркую одежду. Гуляя по лесу, старайтесь запоминать как можно больше предметов и особенностей ландшафта.

Если вы все-таки заблудились, позвоните по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112. Дальше следуйте указаниям оператора.

При отсутствии связи постарайтесь вспомнить, откуда вы пришли, прислушайтесь к шуму машин, поездов, самолетов, лаю собак и определите их направление. Ориентируйтесь по солнцу и проверяйте уровень сигнала мобильной связи, при этом берегите заряд аккумулятора телефона.

Если вам удалось выйти на линию электропередачи, просеку, железную дорогу, газопровод или реку, идите вдоль них. Если ночь застала вас в лесу, заготовьте хворост для костра и сделайте подстилку из лапника.

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