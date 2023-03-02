02 марта 2023, 21:55
ЕДДС Фрязина доказала свой профессионализм годами эффективной работы
Глава Фрязина Воробьев: ЕДДС округа с 2019 года занимает занимает первые места по области
Единая дежурная диспетчерская служба Фрязина на протяжении четырех лет занимает первое место среди муниципалитетов Московской области. Молодой коллектив ЕДДС контролирует жизнедеятельность не только своего округа, но и соседних.
Основной функцией ЕДДС является координация действий всех служб, которые отвечают как за предупреждение и ликвидацию ЧС разного характера, террористических угроз, так и за здоровье и спокойствие жителей.
Реклама
«У нас подготовка профессиональная для работников. Постоянно повышаем свой профессиональный уровень. И дисциплина поддерживается в учреждении», — отметил начальник отдела МКУ ЕДДС Фрязина Олег Кашанков.
Благодаря дисциплине и подготовке сотрудники ЕДДС справляются с любыми ситуациями — от вызова скорой и пожарных до аварий, фактов правонарушений и других происшествий, где требуется участие оперативных служб.
Глава округа Дмитрий Воробьев заметил, что с 2019 года фрязинская ЕДДС занимает первые места в категории городов численностью от 50 до 100 тысяч населения в Московской области.
«Естественно, это заслуга коллектива и тех, кто работает в администрации над вопросами безопасности. <…> У нас есть и лучшие операторы службы ЕДДС, и лучшие дежурные, и лучшие спасатели», — подчеркнул он.
Сейчас в службе ЕДДС Фрязина работают 19 человек. В смену они принимают более 300 звонков по разным вопросам.
Фрязино
Реклама
Реклама