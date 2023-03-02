Подмосковье 02 марта 2023, 21:55 ЕДДС Фрязина доказала свой профессионализм годами эффективной работы Глава Фрязина Воробьев: ЕДДС округа с 2019 года занимает занимает первые места по области

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Единая дежурная диспетчерская служба Фрязина на протяжении четырех лет занимает первое место среди муниципалитетов Московской области. Молодой коллектив ЕДДС контролирует жизнедеятельность не только своего округа, но и соседних.

Основной функцией ЕДДС является координация действий всех служб, которые отвечают как за предупреждение и ликвидацию ЧС разного характера, террористических угроз, так и за здоровье и спокойствие жителей.

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«У нас подготовка профессиональная для работников. Постоянно повышаем свой профессиональный уровень. И дисциплина поддерживается в учреждении», — отметил начальник отдела МКУ ЕДДС Фрязина Олег Кашанков.

Благодаря дисциплине и подготовке сотрудники ЕДДС справляются с любыми ситуациями — от вызова скорой и пожарных до аварий, фактов правонарушений и других происшествий, где требуется участие оперативных служб.

Глава округа Дмитрий Воробьев заметил, что с 2019 года фрязинская ЕДДС занимает первые места в категории городов численностью от 50 до 100 тысяч населения в Московской области.

«Естественно, это заслуга коллектива и тех, кто работает в администрации над вопросами безопасности. <…> У нас есть и лучшие операторы службы ЕДДС, и лучшие дежурные, и лучшие спасатели», — подчеркнул он.

Сейчас в службе ЕДДС Фрязина работают 19 человек. В смену они принимают более 300 звонков по разным вопросам.