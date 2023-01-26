Подмосковье 26 января 2023, 18:49 Еда и кино оказались самыми популярными для траты коммунальных бонусов в Подмосковье

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Жители Подмосковья получили более 450 тысяч купонов по программе лояльности ЖКХ «Коммунальный бонус» с 2021 года. Чаще всего полученные от партнеров скидки использовались на продукты, онлайн-кинотеатры и доставку еды из ресторанов.

Абоненты, которые вовремя оплачивают квитанции «МособлЕИРЦ», становятся участниками программы лояльности «Коммунальный бонус», которая работает в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева с 1 мая 2021 года. С этого времени жители реализовали уже 454 тысячи купонов от партнеров. Чаще всего бонусы тратили на доставку еды, покупки в продуктовых супермаркетах и онлайн-кинотеатрах. Эти направления составляют более 30% от всех активированных купонов.

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«В программе лояльности представлен широкий спектр партнеров: от магазинов до онлайн-обучения. Как правило, пользователи выбирают два-три приоритетных для них предложения и ежемесячно получают скидки именно по ним», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

Сейчас партнерами программы «Коммунальный бонус» являются 230 компаний. С полным списком предложений и условиями участия можно ознакомиться на сайте clubonus.ru.

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