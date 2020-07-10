Еда без рисков и с комфортом. По каким правилам заработают кафе и рестораны Подмосковья с 25 июля

Сначала, еще с 12 июня, заработали веранды, террасы или шатры заведений. Теперь принять гостей смогут и во внутренних залах. Про все требования к работникам и посетителям рассказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Мы проработали вместе с рестораторами и Роспотребнадзором стандарт и постарались сделать максимально комфортными условия для посетителей и персонала Андрей Разин.

Например, убрали ограничения по количеству людей за каждым столиком и в зале. Но сохранен норматив по площади на одного посетителя — пять квадратных метров.

«А расстояние между столиками должно быть не менее полутора метров», — отметил Разин.

По словам министра, перед входом в помещение и внутри залов владельцам необходимо разместить памятки для посетителей по нормам безопасности. Сделать это потребуется на видных местах.

Предусмотрены регулярная дезинфекция столов, проветривание помещений каждые два или четыре часа. Влажную уборку будут проводить раз в два часа, а генеральную — ежедневно.

Для работников обязательным стало тестирование на COVID-19. Им также необходим ежедневный контроль температуры перед началом смены.

По словам Андрея Разина, сегодня в Подмосковье насчитывается около 6,2 тысячи предприятий общественного питания в разных форматах.