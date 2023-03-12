12 марта 2023, 05:22
Дзюдоисты из Подольска привезли с всероссийского турнира четыре медали
Шесть дзюдоистов из Подольска привезли с ссероссийских соревнованиях «На призы РФСО Юность России» две золотые и две серебряные медали. Турнир прошел в Орле.
Еще двое спортсменов заняли пятых места. Всего на соревнованиях выступили более 150 дзюдоистов из 15 регионов страны.
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«Самая сложная для меня схватка была первая. Соперник был из Республики Дагестан. В финале боролся со спортсменом из Курска», — сообщил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам и Федерации дзюдо и самбо округа Анушервон Рахмонов.
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Рахмонов завоевал золотую медаль. Он и золотая медалистка Юлия Парамонова получили путевки на Первенство России.
«Подготовку к Первенству России начали еще в январе», — рассказал тренер Дмитрий Воробьев.
Финал Первенства России среди юниоров и юниорок до 23 лет пройдет в Екатеринбурге с 15 по 20 марта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что школу в жилом комплексе «Митино парк» в Красногорске построят к началу учебного года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Подольск
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