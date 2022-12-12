Подмосковье 12 декабря 2022, 18:12 Дзюдоисты из Подмосковья завоевали 4 медали на Кубке России

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Всероссийские соревнования Кубок России по дзюдо завершились в Калининграде. По итогу турнира спортсмены из Подмосковья взяли 4 медали — 3 «золота» и 1 «серебро».

Подобный турнир прошел в Калининграде впервые. Всего в нем приняли участие около 450 спортсменов из 50 регионов страны — 288 мужчин и 164 женщины.

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Дзюдоистка Залина Зураева завоевала первое место в весовой категории 63 килограмма. В категории 52 килограмма Яна Жилкина выиграла золотую медаль, а Анна Петухова — серебряную. Георгий Елабкиев принес сборной Московской области «золото» в весовой категории 81 килограмм.

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Кубок России по дзюдо в Калининграде входит в календарь серии профессиональных турниров «RUSSIAN JUDO TOUR». Организатором турнира выступает Федерация дзюдо России, а призовой фонд соревнований составляет 2,8 миллиона рублей.

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