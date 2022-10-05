Дзюдоисты из Подмосковья завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях | 360°

Все новости

Подмосковье

05 октября 2022, 09:10

Дзюдоисты из Подмосковья завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях

Мир

05 октября 2022, 09:09

МИД России рассказал о продвижении НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Реклама

Наука

05 октября 2022, 08:57

«Они моя семья». Астронавт NASA — о россиянах на МКС

Власть

05 октября 2022, 08:48

Захарова напомнила всем об исключительном госдолге США

Спецоперация

05 октября 2022, 08:48

Зенитчики ВС России применили сверхскоростную ракету ЗРК «Оса» и сбили вражеский Су-25

Важное

05 октября 2022, 08:45

Суд признал экс-гендиректора «Зимней вишни» Вишневского виновным в даче взятки главе Госстройнадзора

Спецоперация

05 октября 2022, 08:41

Минобороны РФ показало, как работают экипажи Ка-52 в рамках СВО

Мир

05 октября 2022, 08:33

Американские консерваторы выступили под российским флагом против помощи Украине

Мир

05 октября 2022, 08:32

Американский авианосец Ronald Reagan изменит курс из-за ракет КНДР

Подмосковье

05 октября 2022, 09:10

Дзюдоисты из Подмосковья завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях

Читать 360tv в

Пять золотых, две серебряных и шесть бронзовых наград привезли домой спортсмены из Подмосковья. Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек «Лига Аврора» прошли в Санкт-Петербурге.

Реклама

Медали высшего достоинства записали на свой счет Ника Сурманидзе, Даниял Идармачев, Тимур Алиев, Карапет Арутюнян и Александр Борисов. Вице-чемпионами соревнований стали Арина Исаева и Артем Габриелян.

Почетные третьи места завоевали Петр Каланча, Егор Бохонов, Иван Юртаев, Александр Симонов, Елизавета Шишкова и София Полущева.

Третий этап лиги дзюдо «Аврора» проходил 1–2 октября в Санкт-Петербурге. В соревнованиях принимали участие более 1100 борцов из 48 регионов России, а также из Белоруссии. Московскую область представили 48 спортсменов.

Спортсмены

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама