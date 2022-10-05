Дзюдоисты из Подмосковья завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях | 360°

Подмосковье 05 октября 2022, 09:10 Поделиться Telegram

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Viber Дзюдоисты из Подмосковья завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях

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Пять золотых, две серебряных и шесть бронзовых наград привезли домой спортсмены из Подмосковья. Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек «Лига Аврора» прошли в Санкт-Петербурге.

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Медали высшего достоинства записали на свой счет Ника Сурманидзе, Даниял Идармачев, Тимур Алиев, Карапет Арутюнян и Александр Борисов. Вице-чемпионами соревнований стали Арина Исаева и Артем Габриелян.

Почетные третьи места завоевали Петр Каланча, Егор Бохонов, Иван Юртаев, Александр Симонов, Елизавета Шишкова и София Полущева.

Третий этап лиги дзюдо «Аврора» проходил 1–2 октября в Санкт-Петербурге. В соревнованиях принимали участие более 1100 борцов из 48 регионов России, а также из Белоруссии. Московскую область представили 48 спортсменов.

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