Дзюдоисты из Подмосковья выиграли 15 медалей на международных соревнованиях | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 19:03 Дзюдоисты из Подмосковья выиграли 15 медалей на международных соревнованиях

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Подмосковные борцы-дзюдоисты смогли завоевать сразу 15 медалей на Кубке Вызова РФСО «Локомотив». Удалось завоевать шесть золотых, две серебряных и семь бронзовых наград. Турнир проводился по дзюдо среди младших юношей и девушек.

Обладателями кубков стали такие спортсмены, как Константин Резников, Абубакар Джураев, Даниял Идармачев, Артём Никулин, Антон Грапчев и Дмитрий Романов.

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Традиционный международный Кубок Вызова РФСО «Локомотив» по дзюдо среди юношей и девушек состоится уже в 8 раз подряд. В этом году был выбран период с 28 по 30 октября, все состоялось на территории города Нальчика. В турнире принимали участие сразу 900 участников, они представили 32 команды. Участники приехали на соревнования из многих стран — в том числе из Армении, Азербайджана, Казахстана и многих других.

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