Подмосковье 18 июля 2023, 14:54 Дзюдоисты Богородского округа отдохнули на Кольском полуострове перед сборами Телеканал «360»

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Дзюдоисты Богородского округа вместе с родителями и тренерами спортивной школы «Лидер» отдохнули на Кольском полуострове и поучаствовали в сплаве по горной реке Умбе. Вскоре у спортсменов начнутся сборы в Нальчике.

Воспитанники спортивной школы провели 10 дней на природе и преодолели около 120 километров реки с порогами разной сложности.

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«Мы сплавлялись по реке Умбе, доходили как раз до этих порогов, выходили на сушу, смотрели, как проходить. <…> Все было по технике безопасности, как раз все это у нас контролировали», — поделился воспитанник спортивной школы «Лидер» Артем Пирожков.

Дети и взрослые ловили рыбу, пели песни под гитару у костра, писали заметки о географии Кольского полуострова, его флоре и фауне. Для команды — это четвертый туристический поход. До этого они уже побывали два раза в Карелии и один раз на Урале.

«Меня спрашивали инструкторы: зачем вы едете? <…> Я сказал, что везу детей, чтобы научить их родину любить. А чтобы любить родину, надо ее знать, а чтобы ее знать, надо это видеть. А чтобы ее видеть — надо ездить», — сказал тренер по дзюдо спортивной школы «Лидер» Борис Моторыкин.

Сейчас у воспитанников спортивной школы началась подготовка к новому спортивному сезону. Они ежедневно проводят тренировки по дзюдо и готовятся к масштабным сборам в Нальчике.

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