Джефф Монсон устроит спортивно-патриотическое шоу в Наро-Фоминске

Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, американский спортсмен и с недавних пор российский политик Джефф Монсон решил заняться организацией спортивно-патриотического шоу. Детали мероприятия, как полагается, пока что раскрывать нельзя, но вот место встречи уже известно: подмосковный Наро-Фоминск.

Источник фото: телеканал «360»

Выбор был сделан неслучайно. Где же еще дебютировать, как не в городе воинской славы. Власти Наро-Фоминска провели для Монсона экскурсию и обсудили детали предстоящего шоу.

«Наша беседа насчет проекта прошла очень хорошо: мэр очень доброжелателен, и нам было приятно здесь находиться. Очень оптимистично настроен, чтобы делать здесь проект. Но мы пока не можем раскрывать все детали. Все обговорено», — отметил Джефф Монсон.

Источник фото: телеканал «360»

Знакомство Монсона с Наро-Фоминском началось с посещения краеведческого музея. Боец увидел экспозиции, посвященные Первой и Второй мировым войнам. Джефф так впечатлился, что даже оставил отзыв о музее.

Источник фото: телеканал «360»

«Второй раз я в городе у вас. Первый раз я был здесь на мастер-классе. Мы поехали в музей, там нам много чего рассказали по поводу истории Наро-Фоминска и противостояния с фашистскими захватчиками. Мне нравится, что в городе много всего происходит, но в то же время тихо, спокойно и хорошо», — отметил Джефф Монсон.

Источник фото: телеканал «360»

Также боец смешанных единоборств осмотрел все возможные спортивные площадки для спортивно-патриотического проекта. Власти обещали подготовить и свои предложения, возможно, шоу Джеффа Монсона проведут на стадионе города.

Источник фото: телеканал «360»

«Знаменитый боец, который также является депутатом Красногорска, сегодня посетил Наро-Фоминск. И один из вопросов, которые мы рассматривали: проведение шоу Джеффа Монсона на территории нашего города. Мы надеемся, что мы подготовим и дадим свои предложения по площадке и Джефф уже со своими режиссерами и своей командой спланирует проведение этого очень интересного мероприятия», — сказал глава Наро-Фоминска Роман Шамнэ.

Источник фото: телеканал «360»

Свое шоу Джефф собирается презентовать этим летом. Этот проект будет не столько спортивным, сколько культурно-массовым, считают в Наро-Фоминске. Монсона знают многие россияне, а значит, захотят прийти и посмотреть, чем может удивить чемпион по джиу-джитсу.