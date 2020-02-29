Джефф Монсон сдал ЕГЭ по истории в школе Красногорска

Депутат окружного Совета депутатов Джеффри Монсон написал ЕГЭ по истории в школе № 11 Красногорска. Чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу принял участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициатором которой выступила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в 2020 году проходит в четвертый раз. В этом году в ней принимают участие все школы Красногорска.

«Я знаю, что каждый год школьники выпускных классов сдают такой экзамен в виде теста. Это очень важно — сдать тест, прилагая все свои знания, приобретенные в школе», — сказал Монсон.

Специально для чемпиона мира тестовые задания были переведены на английский язык. Джеффри Монсон поделился с журналистами, что изучает историю и русский язык ежедневно на протяжении многих лет.

Источник фото: телеканал «360»

«Специально к тесту я не готовился, но читаю каждый день „Историю России“ и изучаю русский язык, так что надеюсь, все пройдет хорошо», — сказал Джеффри Монсон.