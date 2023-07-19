Подмосковье 19 июля 2023, 11:10 Джазовый концерт и мастер-классы прошли на акции «Ночь в парке» в Воскресенске Unsplash

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Воскресенск присоединился к областной акции «Ночь в парке». В зеленых зонах округа организовали мастер-классы по йоге, бачате и джазовый концерт.

Жители округа танцевали под зажигательные ритмы латиноамериканских мелодий на мастер-классе по бачате и выполняли асаны на занятии по йоге. Те, кто не решился присоединиться, с интересом наблюдали за происходящим.

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Затем в парке начался джазовый концерт. На сцене выступили артисты Дворца культуры «Химик».

«Я впервые выступаю ночью. Поется лучше, чем днем. Сегодня тематический вечер — целенаправленно джазовые композиции. Я чувствую, что народ принимает эти песни, и очень рад», — поделился солист Алексей Соколов.

Акция «Ночь в парке» показала, что жителям Воскресенска очень интересен такой формат мероприятий.

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