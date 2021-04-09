Дзержинский полностью обеспечат чистой питьевой водой уже этим летом

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, общественники и представители Ассоциации председателей советов МКД Подмосковья посетили дома в городском округе Дзержинский, которые недавно подключили к сетям «Мосводоканала». Они проверили качество воды, подаваемой в квартиры жителей.

«Благодаря завершению строительства двух участков нового водовода сегодня водой „Мосводоканала“ высокого качества уже обеспечены более 47 тысяч жителей городского округа Дзержинский. К июню текущего года завершится строительство третьего участка водовода, что позволит уже этим летом обеспечить чистой московской питьевой водой всех жителей Дзержинского, а это более 56 тысяч человек, такое поручение нам дал губернатор, оно будет выполнено в установленный срок», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В марте текущего года в Дзержинском было завершено строительство двух сетей водоснабжения протяженностью 1,1 километра от водно-распределительного устройства до ВЗУ № 3.

Мы видим позитивную динамику по снижению жалоб жителей на некачественное водоснабжение не только в Дзержинском, но и в целом по Подмосковью, значит программа «Чистая вода» работает, теперь у нас есть уверенность, что летом после окончательного запуска всех сетей эта тема окончательно уйдет с повестки и в этом подмосковном округе Юлия Белехова руководитель Ассоциации председателей советов МКД Московской области

Коренная жительница Дзержинского поделилась, что очень ждала появления чистой питьевой воды.

«Где-то две с половиной — три недели назад я подошла к крану, открываю, а она совсем другая. Такое чувство, что она словно поет, льется и поет. Я попробовала и поняла, что это совсем другая вода. Если со старой водой я каждую неделю пыталась откипятить чайник — сейчас вообще никакого налета», — рассказала жительница Дзержинского Галина Сахарова.

Член областной общественной палаты Алексей Огурцов отметил, что самой лучшей оценкой преобразований являются улыбки жителей.

«Когда ты видишь эти глаза, когда глаза улыбаются, говорить больше уже ничего не надо. Глаза и улыбка — все показывают и рассказывают сами по себе», — отметил Алексей Огурцов.

Весь комплекс работ по улучшению системы водоснабжению Дзержинского включает строительство трех новых участков водовода до водозаборных узлов № 3 и № 1 общей протяженностью 2,3 километра с последующим подключением к системе Мосводоканала. Строительство сетей водоснабжения и реконструкции ВЗУ в Дзержинском осуществляют в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018–2024 годы», а также президентского проекта «Жилье и городская среда».