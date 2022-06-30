Дыры в заборах на железной дороге для нелегальных переходов устранили в Богородском

Каждый год по всей России, в том числе и на территории Подмосковья, под колесами железнодорожного транспорта люди не только получают тяжелые травмы, но и погибают. Стальная магистраль остается зоной повышенной опасности, так как многие предпочитают перебегать пути в неположенных местах, что приводит к плачевным последствиям. На этом фоне в Богородском округе Московской области каждый месяц проводят профилактику травматизма на железной дороге.

Часто люди нарушают правила просто для того, чтобы сэкономить время. Несколько недель назад мужчина в Богородском городском округе решил побыстрее перейти через железнодорожные пути — и ему пришлось попрощаться с жизнью. У этой истории мог быть совсем другой исход, ведь буквально в пяти минутах ходьбы от места происшествия находится безопасный надземный переход.

«Сюда откинуло его, в 2:50 он направлялся с той стороны, переходил дорогу в неположенном месте по ж/д путям. У него с собой, единственное, были удочки, почему мы думаем, что он рыбак. Это был скорый поезд, это не электричка, на него некуда спешить, его видно, слышно — видимо, не увидел», — рассказала инспектор первой категории дорожного отдела МКУ «ЦОУ ОМС Богородского городского округа» Светлана Ромашина.

В некоторых заборах специально делают дыры, чтобы было проще нелегально сокращать путь. Любители таких «нор» рассказывают, что им просто тяжело подниматься по надземным переходам, а потому проще просто перебежать в неположенном месте. Чтобы как-то повлиять на нарушителей, власти решили повысить штраф до тысячи рублей.

«Сейчас активно меняется законодательство. По случаю зацеперов так называемых — уже принят закон о увеличении штрафа. Если раньше он там был буквально 100 рублей, практически никак не сказывалось на материальном благополучии, то сейчас он, по-моему, увеличен до трех тысяч рублей. Сейчас такая же ситуация с нарушителями, которые проходят по несанкционированным тропам, планируется изменить закон и увеличить данный штраф», — рассказывает заместитель начальника управления капитального строительства транспортного дорожного хозяйства Артур Степанов.

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