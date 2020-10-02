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    02 октября 2020, 10:54

    Дымоходы из нержавеющей стали начнут производить в Ступине с 2021 года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Завод, производящий дымоходы из нержавеющей стали, заработает в подмосковной особой экономической зоне «Ступино Квадрат». Его откроют летом следующего года. Продукция предназначена для использования в быту и промышленной отрасли.
    Дымоходы из нержавеющей стали начнут производить в Ступине с 2021 года | Изображение 1

    Благодаря заводу, подмосковные жители получат свыше 35 новых рабочих мест. Предприятие построит компания «Феникс». В этом ее поддерживает областной Мининвест.

    Дымоходы составят конкуренцию зарубежным аналогам. Они не уступят по качеству ведущим европейским производителям. Как рассказала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева, в проект вложат около 120 миллионов рублей.

    В особой экономической зоне введены таможенные и налоговые льготы для резидентов. Это позволяет новым компаниям быстрее запускать свои предприятия.

    Названные преференции значительно повышают эффективность вложений компаний

    Екатерина Зиновьева.

    Вскоре в подмосковной ОЭЗ, расположенной в городском округе Ступино, откроют еще несколько заводов. Среди них, например, предприятие компании «Монэн Рус» — производителя сиропов и топпингов.

    Подробности об условиях создания предприятий на территории ОЭЗ можно узнать на инвестиционном портале invest.mosreg.ru.

    Новости SMI.FM