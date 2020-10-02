Дымоходы из нержавеющей стали начнут производить в Ступине с 2021 года

Благодаря заводу, подмосковные жители получат свыше 35 новых рабочих мест. Предприятие построит компания «Феникс». В этом ее поддерживает областной Мининвест.

Дымоходы составят конкуренцию зарубежным аналогам. Они не уступят по качеству ведущим европейским производителям. Как рассказала министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева, в проект вложат около 120 миллионов рублей.

В особой экономической зоне введены таможенные и налоговые льготы для резидентов. Это позволяет новым компаниям быстрее запускать свои предприятия.

Названные преференции значительно повышают эффективность вложений компаний Екатерина Зиновьева.

Вскоре в подмосковной ОЭЗ, расположенной в городском округе Ступино, откроют еще несколько заводов. Среди них, например, предприятие компании «Монэн Рус» — производителя сиропов и топпингов.

Подробности об условиях создания предприятий на территории ОЭЗ можно узнать на инвестиционном портале invest.mosreg.ru.