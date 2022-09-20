Двум жителям Щелкова вернут переплату за электричество по решению суда | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 11:40 Поделиться Telegram

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Viber Двум жителям Щелкова вернут переплату за электричество по решению суда

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Арбитраж признал законным два предписания Госжилинспекции Подмосковья о перерасчете платежей для жителей двух домов Щелкова. Это собственники квартир на улице Дачной и Дмитрова в поселке Загорянском. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Переплату инспекторы обнаружили в сентябре прошлого года. Суммы превышали нормативные показатели, и ведомство потребовало произвести перерасчет для жителей 16 квартир на Дачной улице и 60 — на Дмитрова. Управляющая компания попыталась оспорить это решение в суде, однако после изучения дела арбитраж встал на сторону ГЖИ.

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«При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что наши предписания соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Заявления ООО „СервисГрад“ оставлены без удовлетворения», — сказала Ольга Федина.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что тепло пришло в 50% домов Подмосковья. Сам отопительный сезон стартовал в регионе 12 сентября.

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