Двум жителям Щелкова вернут переплату за электричество по решению суда | 360°

Все новости

Криминал

20 сентября 2022, 12:56

СК опубликовал кадры допроса матери ребенка, которого нашли в мусорном баке в Москве

Подмосковье

20 сентября 2022, 12:54

Еще 14 строительных проектов одобрили в Подмосковье

Реклама

Власть

20 сентября 2022, 12:47

Путин впервые с начала СВО принял в Кремле иностранных послов

Спецоперация

20 сентября 2022, 12:46

Глава ДНР сообщил о продвижении союзных сил на артемовском направлении

Спецоперация

20 сентября 2022, 12:44

Общественный совет Херсонской области попросил немедленно провести референдум

Важное

20 сентября 2022, 12:44

Съезд жителей для обсуждения референдума в Запорожской области начался в Мелитополе

Власть

20 сентября 2022, 12:43

Депутаты Госдумы рассмотрят введение в УК терминов «мобилизация» и «военное время»

Подмосковье

20 сентября 2022, 12:34

Команда из ДНР сыграла на баскетбольном турнире в Химках

Здоровье

20 сентября 2022, 12:32

Врач Сайфулина рассказала, какие овощи и фрукты полезны для иммунитета

Подмосковье

20 сентября 2022, 11:40

Двум жителям Щелкова вернут переплату за электричество по решению суда

Читать 360tv в

Арбитраж признал законным два предписания Госжилинспекции Подмосковья о перерасчете платежей для жителей двух домов Щелкова. Это собственники квартир на улице Дачной и Дмитрова в поселке Загорянском. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Переплату инспекторы обнаружили в сентябре прошлого года. Суммы превышали нормативные показатели, и ведомство потребовало произвести перерасчет для жителей 16 квартир на Дачной улице и 60 — на Дмитрова. Управляющая компания попыталась оспорить это решение в суде, однако после изучения дела арбитраж встал на сторону ГЖИ.

Реклама

«При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что наши предписания соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Заявления ООО „СервисГрад“ оставлены без удовлетворения», — сказала Ольга Федина.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что тепло пришло в 50% домов Подмосковья. Сам отопительный сезон стартовал в регионе 12 сентября.

ЖКХ

Щелково

Госжилинспекция Подмосковья

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама