Двум жителям Можайска вручили медали «Юный герой» в Подмосковье

Медали «Юный герой» вручили двум жителям Можайска — Владимиру и Дмитрию Брютовым, которые спасли утопающего сверстника. Ребят наградили Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев и руководитель областного отделения «Молодой Гвардии» Александр Толмачев.

Медали Владимиру и Дмитрию вручили в торжественной обстановке в администрации Можайского округа.

Четырнадцатилетний Владимир и шестнадцатилетний Дмитрий на водоеме в деревне Синичино вытащили из воды сверстника, который во время купания потерял сознание и начал тонуть. Они оказали утопающему первую медицинскую помощь и оповестили о случившемся взрослых, которые вызвали скорую.

«На территории страны много юных героев, тех, кто совершил героические поступки и в критической ситуации оказал помощь. Для чествования молодых храбрецов наша организация учредила общественную награду — медаль „Юный герой“. Ежегодно „Молодая Гвардия“ проводит форум юных героев, но в этот раз из-за пандемии невозможно организовать массовое мероприятие. Поэтому сами приезжаем и вручаем медали, благодарим героев за мужество», — рассказал руководитель областного отделения МГЕР Александр Толмачев.

После награждения гости провели встречу со старшеклассниками Можайской средней общеобразовательной школы № 2. Максим Сураев рассказал о том, как стал космонавтом и ответил на вопросы учащихся.

«Меня очень радует современная молодежь. Многие говорят, что она не такая, как раньше, а я считаю, что современные подростки умные, самоотверженные, патриотичные, вдумчивые. Надо только направить молодежь на правильный путь, показывать примеры, на которые нужно равняться. Желаю ребятам счастья, здоровья и достижения поставленных целей», — подчеркнул Максим Сураев.

Награда «Юный герой» была учреждена по инициативе «Молодой Гвардии Единой России» в 2018 году, она вручается тем, кто в сложной ситуации проявил храбрость и мужество, спас человеческие жизни.

Помимо учреждения медали и проведения тематического форума, «Молодая Гвардия» издала книгу «Тайная школа юных героев». Авторы объединили в сказку 70 историй реальных детских подвигов. Также по инициативе организации был снят фильм «Не время для героизма», который был презентован на Каннском кинофестивале. Картину можно посмотреть в интернете в свободном доступе.