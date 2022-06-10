Двум несанкционированным свалкам не дали разрастись в Дмитрове и Щелкове

Две несанкционированные свалки строительных отходов и незаконный вывоз грунта зафиксировали в Дмитрове и Щелкове сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области совместно с Минэкологии и природопользования региона. Нарушителям грозит административная ответственность, сообщила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

«В Дмитрове вблизи коттеджного поселка „Домик“ в лесу был задержан автомобиль, осуществлявший разгрузку отходов недалеко от съезда с автодороги. Водитель доставлен в полицию, а автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку. По оценке коллег из Минэкологии, объем сброшенного строительного мусора составил 20 кубических метров», — рассказала Светлана Аипова.

Другую несанкционированную свалку сотрудники ГУСТ обнаружили в деревне Никифорово городского округа Щелково. По словам министра, на земельном участке установили факт пользования недрами и наличие строительных отходов.

«Земля находится в частной собственности, там мы задержали самосвал, пытавшийся вывезти песчаный грунт 10 кубометров. ГУСТ также вызвали сотрудников оперативного подразделения МВД РФ в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции. Сейчас решается вопрос об аресте используемой техники», — сообщила Светлана Аипова.

Сейчас ведется оценка причиненного ущерба окружающей среде. Если он подтвердится, нарушители будут привлечены к административной ответственности.