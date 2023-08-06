Подмосковье 06 августа 2023, 02:00 Двум фельдшерам скорой помощи из Химок вручили сертификаты по программе социальной ипотеки Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Фельдшеры химкинской скорой помощи Хасанбий Пшуков и Татьяна Ефимова получили сертификаты на приобретение жилья по проекту губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Социальная ипотека». Торжественная церемония вручения состоялась в Доме правительства Московской области.

Хасанбий Пшуков приехал в Подмосковье из Кабардино-Балкарии восемь лет назад. Около 35 лет специалист помогает пациентам «неотложки».

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«Начинал еще у себя на родине в городе Прохладный, потом перебрался в Химки. Мы с семьей очень рады, что скоро сможем приобрести свое жилье в Московской области, и у нас будет крыша над головой. Искать квартиру планирую поближе к работе», — поделился фельдшер.

Также счастливым обладателем документа на покупку жилья стала фельдшер Татьяна Ефимова. В ближайшее время она также планирует приобрести собственные квадратные метры недалеко от подстанции.

Всего с начала реализации программы «Социальная ипотека» помощь от государства получили 12 фельдшеров скорой помощи и 86 докторов из Химок. Кроме того, свои жилищные условия смогли улучшить учителя, молодые ученые и сотрудники НПО имени С. А. Лавочкина и «Энергомаш», тренеры спортивных школ и местные педагоги.

«В 2023 году мы вручим 296 свидетельств по программе „Социальная ипотека“. Из них: 161 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 педагогам — учителям, воспитателям и молодым учителям, 57 свидетельств молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам», — рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

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