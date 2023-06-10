10 июня 2023, 11:41
Двум детям-сиротам в Наро-Фоминске вручили ключи от новых квартир
В Наро-Фоминске двум детям-сиротам в торжественной обстановке вручили ключи от новых квартир. Всего в 2023 году собственное жилье обретут восемь оставшихся без родителей молодых людей.
В селе Каменское ключи 18-летним жителям Наро-Фоминска передали замглавы администрации округа Светлана Малыхина и городской прокурор Василий Антонов-Романовский.
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«Сертификат подразумевает самостоятельное приобретение жилья совершеннолетним. <…> У нас таких несколько человек из восьми, кто воспользовались таким правом. Это дает возможность выбрать квартиру, которую хочется, необязательно даже в Наро-Фоминске. Они могут приобрести жилье везде», — отметила Малыхина.
Возможность воспользоваться жилищным сертификатом и самостоятельно приобрести недвижимость в любом регионе России — новшество 2023 года.
Получение квартир детьми-сиротами тщательно контролируют в прокуратуре. Ведомство следит, чтобы все стоящие в очереди получили жилье.
«Это приоритетная задача прокуратуры, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы все, кому положена квартира, получили ее в этом году», — подчеркнул Антонов-Романовский.
Московская область — лидер среди всех российских регионов по предоставлению жилья детям-сиротам. За прошлый год своими квартирами обзавелись более 900 юношей и девушек.
Ключи ребятам выдают в рамках реализации программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по обеспечению собственным жильем сирот и детей, которые остались без попечения родителей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Наро-Фоминск
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