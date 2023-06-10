Подмосковье 10 июня 2023, 11:41 Двум детям-сиротам в Наро-Фоминске вручили ключи от новых квартир Pxhere

Читать 360tv в

В Наро-Фоминске двум детям-сиротам в торжественной обстановке вручили ключи от новых квартир. Всего в 2023 году собственное жилье обретут восемь оставшихся без родителей молодых людей.

В селе Каменское ключи 18-летним жителям Наро-Фоминска передали замглавы администрации округа Светлана Малыхина и городской прокурор Василий Антонов-Романовский.

Реклама

«Сертификат подразумевает самостоятельное приобретение жилья совершеннолетним. <…> У нас таких несколько человек из восьми, кто воспользовались таким правом. Это дает возможность выбрать квартиру, которую хочется, необязательно даже в Наро-Фоминске. Они могут приобрести жилье везде», — отметила Малыхина.

Возможность воспользоваться жилищным сертификатом и самостоятельно приобрести недвижимость в любом регионе России — новшество 2023 года.

Получение квартир детьми-сиротами тщательно контролируют в прокуратуре. Ведомство следит, чтобы все стоящие в очереди получили жилье.

«Это приоритетная задача прокуратуры, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы все, кому положена квартира, получили ее в этом году», — подчеркнул Антонов-Романовский.

Московская область — лидер среди всех российских регионов по предоставлению жилья детям-сиротам. За прошлый год своими квартирами обзавелись более 900 юношей и девушек.

Ключи ребятам выдают в рамках реализации программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по обеспечению собственным жильем сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».