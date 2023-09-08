Подмосковье 08 сентября 2023, 15:16 Двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Лобышева проверила работу избирательных участков в Коломне

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Заместитель председателя комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, а также двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Лобышева проконтролировала работу избирательных участков в Коломне.

«Я посетила уже несколько избирательных участков, посмотрела ход голосования, убедилась, что все избирательные участки открываются вовремя, количество наблюдателей соответствует всем установленным правилам», — прокомментировала Лобышева.

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По ее словам, жители активно голосуют уже с самого утра. По состоянию на 14:00 по московскому времени избирателям выдали 241 951 бюллетень (54,34%). Всего в дистанционном голосовании в Подмосковье примет участие 445 261 человек.

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