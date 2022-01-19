Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко на Крещение окунулся в купель в Серпухове

Свыше тысячи человек посетили остров Русский в Серпухове, чтобы окунуться на Крещение. Купания здесь организовала Федерация бокса России. Присоединился к ним и двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко.

«Сегодня принял участие, окунулся в купель. Приятные ощущения, эмоции. Как говорится, что все грехи оставляем после купания. Конечно, это своего рода стресс для организма, своеобразная тренировка и тела, и духа, потому что для многих это серьезное испытание», — поделился Алексей Тищенко.

Остров Русский — это окраина Серпухова. Тем не менее, сюда едут люди из других округов и даже областей, чтобы совершить крещенский обряд.

«Для нас это самое главное, чтобы вера в душе у каждого человека была, и они демонстрировали свою веру. Как раз приехать окунуться — это ты показываешь, что ты идешь с верой в бога», — сказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

За ночь в прорубь на острове Русский погрузились больше тысячи человек. Омовение совершали не только взрослые мужчины, но и молодые девушки и даже дети. После купания всех желающих угощали бесплатным горячим чаем, пирожками и блинами.