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05 сентября 2022, 19:24

Двухуровневый переход через железную дорогу построят по просьбам химчан

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Рядом с жилыми комплексами «Две столицы» и «Солнечная система» в Химках развернута строительная площадка. Рабочие завершили здесь монтаж конструкции перехода через Октябрьскую железную дорогу.

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Совсем скоро для жителей ЖК «Две столицы» и «Солнечная система» откроется новый разноуровневый 90-метровый пешеходный переход через ж/д пути.

В данный момент на переходе завершают остекление пролетного строения, монтаж подвесных потолков, устройство перильных ограждений, монтаж лифтового оборудования и устройство освещения, электрооборудования и пешеходных дорожек.

Работы по строительству завершены на 90%. Переход также будет оборудован лифтами для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.

Пропускная способность перехода — до двух тысяч человек в час.

Благоустройство

Химки

Строительство

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