Подмосковье 22 апреля 2023, 14:59 Двухлетняя Любава стала главной труженицей на субботнике в Щелкове Елена Катасонова

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В Центре творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» в Щелкове прошел Всероссийский субботник. Главным его участником стала двухлетняя Любава, сообщили в газете «Время».

Для двухлетней Любавы это первый субботник в жизни. Несмотря на это, девочка уверенно держала в руках игрушечные грабли и помогала взрослым. Малышка собирала листья, складывала их в мешки и поднимала всем настроение.

Помимо маленькой труженицы, на субботник вышли около 20 человек руководства и педагогического состава центра. Также в мероприятии поучаствовали мамы и бабушки воспитанников учреждения. Дети пришли вместе с родителями.

На территории «Романтика» собрали мусор, старую листву и сухие ветки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник. Мероприятие проходит 22 апреля.

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