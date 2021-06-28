Двухлетний Юра из Челябинска чудом выжил после падения с 3-го этажа. Ему нужна помощь

Маленький Юра рос абсолютно здоровым. Пока его жизнь не разделилась на до и после. Он случайно упал с третьего этажа. После многочисленных травм ему требуется реабилитация. Помочь мальчику может каждый.

Ребенок отдыхал с семьей в санатории, когда началась страшная буря. Повсюду погас свет. Случайный шаг не в ту сторону в темноте — и Юра выпал из окна третьего этажа. Месяц пролежал в коме. Перелом свода и основания черепа. Ушиб головного мозга. Перелом бедренной кости. После таких травм редко приходят в себя, но Юра остался в живых. Теперь он нуждается в дорогостоящей реабилитации.

Юре два года. Он, как и его ровесники, играет в машинки и кубики, любит мультфильмы. Но речь так и не восстановилась, и ходить самостоятельно мальчик практически не может — только с поддержкой.

Ему нужна реабилитация и прямо сейчас, в первый год после травмы, нельзя терять время. Восстановиться могут помочь в Москве. Комплексный курс стоит 275 500 рублей. Для семьи Офицеровых это неподъемная сумма.

Юра — подопечный фонда «Мои друзья». Все способы пожертвования есть на сайте благотворительной организации.

Помочь также можно, отправив СМС на номер 7715 со словом «Друзья» и суммой. Например, «Друзья 500».

А всю подробную информацию о Юре и его реабилитации можно найти, перейдя по QR-коду.