Подмосковье 31 мая 2023, 13:16 Двухдневный форум для предпринимателей «Взгляд в будущее» пройдет в Подмосковье в июне

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Бесплатный двухдневный форум для предпринимателей «Взгляд в будущее» пройдет в Орехово-Зуеве 3 и 4 июня. Мероприятие состоится на 13 площадках.

Коммерсантам во время лекций и мастер-классов расскажут о развитии бизнеса, в том числе в социальной сфере. Начинающие предприниматели узнают о мерах поддержки бизнеса в Московской области. С ними также пообщаются специалисты регионального центра «Мой бизнес».

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Форум будет работать с 11:00 до 15:30. Мероприятие пройдет в кластере «Стачка» на улице Ленина, 99. Зарегистрировать на мероприятие можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о качественной работе инвестблока правительства региона и напомнил о важности поддержки предпринимателей.

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