Двухдневная велогонка пройдет в Можайске в конце июля

Для спортсменов-любителей в последние выходные июля в Бородине пройдут шоссейные велосоревнования. В первый день состязаний велосипедисты смогут принять участие в гонках с раздельным стартом на равнинном рельефе. Участников 31 июля ожидает групповая велогонка по холмистому рельефу на дистанции 106 километров и любительский заезд на 53 километра. Кроме того, 31 июля состоится старт на 20 километров.

Отмечается, что регистрация на все заезды уже открылась. Маршрут проходит по живописной местности, на которой проходило знаменитое Бородинское сражение. Организаторы рассказывают, что по трассе будет приятно ехать, она удивит участников красотой природы.

Зачет будет проходить в восьми возрастных категориях, будет также разделение по полу. После завершения гонки каждому участнику выдадут памятную медаль.

Помимо спортивных соревнований, каждый велогонщик сможет принять участие в военно-историческом фестивале, который посвятят памяти Дениса Давыдова. Фестиваль начнется 30 июля на территории музея-заповедника «Бородинское поле». Гости погрузятся в эпоху балов времен наполеоновских войн, посмотрят на «Живые шахматы», а дети смогут поиграть в исторические игры и поучаствовать в конкурсах.