Подмосковье 16 февраля 2024, 13:20 Двух жителей Подмосковья задержали за кражу топлива у поездов РЖД УФСБ России по городу Москве и Московской области

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Преступную группу, которая промышляла воровством дизельного топлива у поездов РЖД, задержали в Подмосковье. Подробности сообщили в УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Причастным к делу оказался сотрудник локомотивного депо. Во время исполнения своих служебных обязанностей он вместе с подельником систематически похищал дизельное топливо у поездов. Для этого использовали специально оборудованный автомобиль, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Топливо продавали, а прибыль делили между собой.

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Сотрудники УФСБ поймали виновников с поличным на месте преступления. По предварительным данным, им удалось украсть более 20 тысяч литров ГСМ.

Возбуждено уголовное дело.

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