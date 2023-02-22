Подмосковье 22 февраля 2023, 20:44 Двух жителей Богородского округа наградили посмертно орденом Мужества

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В преддверии Дня защитника Отечества в Ногинске двух уроженцев Богородского округа наградили орденом Мужества посмертно. Оба погибли на поле боя в зоне СВО.

Так, награды получили родственники старшего лейтенанта Евгения Седова и лейтенанта Ивана Кудрявцева. Их вручил глава округа Игорь Сухин.

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Память воинов-земляков, которые не вернулись домой, почтили минутой молчания. Также ветеранам и военнослужащим, которые находились в зале, говорили слова благодарности.

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«Мы гордимся каждым из наших ребят, которые выполняют свой воинский, гражданский, человеческий долг», — заявил Игорь Сухин.

На концерте в преддверии 23 Февраля побывал и доброволец Василий.

«Мои деды все воевали, все принимали участие, и никто не был в стороне. Для фронта мои бабушки все делали», — сообщил участник СВО.

Также в этот день вручали награды военнослужащим, активистам среди местных жителей и тем, кто внес вклад в патриотическое воспитание.

«Я уверен, что каждый в этом зале является настоящим патриотом, и этот праздник для него — особенный, близкий и родной», — заявил депутат Московской областной думы Марк Черемисов.

В преддверии 23 Февраля в округе прошел ряд мероприятий. Так, для ветеранов ВОВ, участников СВО и воинов-интернационалистов устроили домашние концерты. Военные песни исполнил ансамбль «Спасатель» Ногинского спасательного центра МЧС. Петра Сагана, который видел первый и последний час войны, также поздравили лично. Ему привезли памятные подарки.

Также у школьников, кадетов и юнармейцев проходили уроки мужества. Ребятам показывали документальные и биографический фильмы. А защитники отечества лично рассказывали о своем героическом пути. Так, в центре культуры имени Калиниченко прошла встреча с Героем России, заслуженным летчиком Евгением Алексеевичем Зеленовым.

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