Подмосковье 06 декабря 2023, 10:26 Двух тружениц тыла в Воскресенке поздравили с Днем воинской славы Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Тружениц тыла из Воскресенска поздравили с Днем начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву. Лидия Николаевна Жукова и Клавдия Сергеевна Волкова принимали непосредственное участие в строительстве оборонительных сооружений на территории Подмосковья.

Женщин поздравили с Днем воинской славы женщин председатель местного Совета ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Дацюк и председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко.

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Сегодня Лидия Николаевна и Клавдия Сергеевна живут в поселке имени Цюрупы и в деревне Губино. Им по 99 лет. Обе женщины награждены медалью «За оборону Москвы».

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Напомним, во время контрнаступления в битве под Москвой войскам Красной Армии удалось нанести серьезное поражение соединениям противника. Эта победа стала решающим военным событием начала Великой Отечественной войны, а также первым крупным поражением немецко-фашистских войск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к мемориалу «Рубеж обороны» в Протвине.

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